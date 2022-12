NEC ziet zowaar de eerste zonnestralen en een interessante opstelling op de training

Meijer dolblij met eerste zege NEC in bijna drie maanden: ‘Dit vasthouden om succesvol te zijn’

LEEUWARDEN - NEC-trainer Rogier Meijer is dolblij met de 0-1-zege op SC Cambuur. De Nijmeegse club boekte de eerste competitiezege in elf wedstrijden en nam daardoor voorlopig afstand van de degradatiezone in de eredivisie.

