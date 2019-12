NEC zit na derde nederlaag in een diep dal

NIJMEGEN – NEC is de weg even helemaal kwijt. Vrijdagavond verloor de Nijmeegse eerstedivisionist voor de derde keer op rij. Dit keer was Almere City de baas in De Goffert: 2-3.

NEC begon voortvarend. In de eerste tien minuten doken Anthony Musaba en Jonathan Okita al gevaarlijk op in het strafschopgebied van Almere en zette Tom Overtoom Ole Romeny met een heerlijke pass in diezelfde ‘zestien’. De hoek was daarna te moeilijk voor de spits van NEC om doelman Joshua Smits echt in verlegenheid te brengen.

Fantastische dieptepass

Na twintig minuten werd de oud-doelman van NEC dan toch gepasseerd door een boogbal van Okita (na een fantastische dieptepass van aanvoerder Rens van Eijden) maar bracht de lat redding.



Na 23 minuten stond de wedstrijd op z’n kop toen James Efmorfidis ongehinderd kon opstomen omdat Bas Kuipers de versnellingspook in z’n achteruit had gezet en werd Mattijs Branderhorst verrast door een onvervalste dwarrelbal.



Nog geen drie minuten had NEC een antwoord paraat toen Bart van Rooij Romeny bereikte. De spits kwam niet verder dan een mislukte schuiver richting de cornervlag.

Pardoes door de benen

De pech stapelde zich op voor de thuisclub toen Tom Overtoom eerst Joshua Smits tot een redding dwong en direct daarna met een hamstringblessure naar de kleedkamer moest. Vijf minuten later liet Mart Dijkstra zich verrassen en schoot Ricardo Kip de bal pardoes door de benen van de uitgekomen Branderhorst voor de 0-2.



Het korte, maar striemende fluitconcert dat na het rustsignaal dat van de tribunes in De Goffert op de spelers neerdaalde was logisch.

Onverdroten