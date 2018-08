NEC zoekt supporters op buiten De Goffert

NEC heeft ook betekenis buiten het veld



NEC Doelbewust, de maatschappelijke tak van de Nijmeegse voetbalclub NEC, bestaat dit jaar tien jaar. Daarom houdt NEC in de week van 10 september diverse activiteiten. 'NEC in Concert', dat die maandagavond in het Openluchttheater van het Goffertpark wordt gehouden, springt daarbij het meest in het oog.



Pianiste Iris de Hond verzorgt dan een optreden voor zo'n 1.000 minima uit de regio Nijmegen. Het gaat om mensen die weinig te besteden hebben en wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, vertelt Wilco van Schaijk, algemeen directeur van NEC.



,,Wij willen als club graag iets betekenen voor de regio. En dan niet alleen tijdens de wedstrijden, maar ook buiten het veld. De maatschappelijk functie die wij in een stad hebben, nemen wij zeer serieus."



Op woensdagavond is in en rondom het Goffertstadion de Stadion Fun Run, een hardloopwedstrijd van één, vijf of tien kilometer. Daarmee zamelt de club zoveel mogelijk geld in voor het Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis.



De vrijdagavondwedstrijd van NEC tegen Jong PSV staat ten slotte in het teken van de maatschappelijke week. De Nijmeegse club treedt die avond bij wijze van uitzondering aan in compleet groene outfits. Daar staan de namen op van de maatschappelijke partners in plaats van de gebruikelijke sponsors.