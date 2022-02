NEC zonder Bruijn en Bony in derby, Meijer schuift favorietenrol naar Vitesse

NIJMEGEN - NEC kan in de derby bij Vitesse niet beschikken over Jordy Bruijn en Wilfried Bony. Trainer Rogier Meijer vindt Vitesse de favoriet, maar ziet kansen voor zijn ploeg.

Bruijn en Bony, oud-speler van Vitesse, herstellen van respectievelijk een bovenbeen- en een hamstringblessure. De middenvelder, die al drie weken uitgeschakeld is, lag aanvankelijk op schema om er bij te zijn tegen Vitesse. De spits, die tweeënhalve week geleden geblesseerd raakte bij zijn debuut, trainde deze week voor het eerst weer individueel op het veld.

,,Het gaat goed met Bruijn en Bony, maar de wedstrijd tegen Vitesse is te kort dag”, zegt Meijer. ,,We hadden verwacht dat Bruijn sneller zou herstellen. Hij hervatte deze week de groepstraining, maar kreeg een lichte terugslag. Bony doet al heel veel op het veld, maar is nog niet fit genoeg. Ik durf niet te zeggen of Bruijn en Bony er volgende week wel bij zijn. We nemen met Bony geen risico gezien zijn verleden.”

NEC mist tegen Vitesse ook Lasse Schöne. De middenvelder kreeg vorige week tegen RKC Waalwijk zijn vijfde gele kaart van het seizoen. Hij wordt vervangen door Dirk Proper. Meijer gaat verder niet schuiven met zijn opstelling en houdt vast aan het 5-2-3-systeem.

,,Het moet blijken hoe groot de aderlating is van het missen van Schöne”, vertelt Meijer ,,Dit wordt de eerste competitiewedstrijd zonder hem. In de bekerwedstrijd tegen SC Cambuur lieten we hem thuis en toen vulden andere jongens zijn rol goed in. Schönes voetbalkwaliteiten staan natuurlijk buiten kijf, die gaan we zeker missen. Maar je ziet ook vaak dat als iemand niet meedoet, andere jongens opstaan.”

Tekst gaat door onder de foto

Volledig scherm NEC-Vitesse in oktober stond bol van de opstootjes en de incidenten. © Pro Shots / Erik Pasman

Vechtlust

NEC verloor in oktober in De Goffert de vorige derby tegen Vitesse met 0-1 door een vroeg doelpunt van Nikolai Baden Frederiksen. De Nijmeegse club staat met zes punten minder ook twee plaatsen lager op de ranglijst in de eredivisie (achtste om zesde).

,,Vitesse is om die redenen de favoriet”, stelt Meijer. ,,Maar we maken zeker kans, omdat we hebben bewezen heel gevaarlijk te zijn in uitwedstrijden. Als we ruimte krijgen, dan zijn we lastig te bespelen. Vitesse zal zondag ook ruimte moeten weggeven en daar moeten wij dan van profiteren.”

NEC én Vitesse verkeren in de competitie in een mindere vorm. Beide clubs wonnen na de winterstop pas één keer in de eredivisie. Vitesse plaatste zich donderdag wel knap voor de achtste finales van de Conference League door een 2-0-zege op Rapid Wien.

,,We hebben dit seizoen al vaak kunnen zien dat Vitesse over heel veel vechtlust beschikt”, vindt Meijer. ,,Ook vorige week tegen FC Utrecht knokten ze zich terug met tien man. We zullen ons tegen die vechtlust moeten wapenen. Wij moeten het meer van het voetbal hebben.”

Vitesse-NEC begint zondag om 12.15 uur in GelreDome en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. Door de ongeregeldheden bij de vorige derby in oktober zijn er geen NEC-supporters welkom in Arnhem. NEC-hooligans gingen toen na de wedstrijd buiten De Goffert de confrontatie aan met de politie.

Vermoedelijke opstelling NEC: Branderhorst; Van Rooij, Guth, Márquez, Odenthal, El Karouani; Barreto, Proper; Okita, Tavsan, Mattsson.