NEC zonder Tannane en Márquez tegen FC Emmen, basisplaats voor Kramer

NEC kan in de uitwedstrijd tegen FC Emmen niet beschikken over Oussama Tannane en Ivan Márquez. Joris Kramer heeft daardoor een basisplaats en het is nog onduidelijk wie de vervanger is van Tannane.

Tannane liep vorige week tegen PSV (2-4-nederlaag) een scheurtje in zijn hamstring op. De middenvelder staat nog niet op het trainingsveld, maar hij herstelt voorspoedig en is er mogelijk volgende week alweer bij in de Gelderse derby in eigen huis tegen Vitesse.

,,Ik ben verbaasd over wat Oussama allemaal kan met zijn bovenbeen”, zegt NEC-trainer Rogier Meijer. ,,Als je ziet hoe hij van het veld strompelde en zich nu beweegt, zit daar een kleine wereld van verschil in. We moeten afwachten hoe het zich ontwikkelt, maar het is zeker niet uitgesloten dat hij mee kan doen tegen Vitesse.”

Jordy Bruijn verving onlangs Tannane tegen Excelsior (0-3-zege) toen laatstgenoemde geschorst was. De middenvelder, die na dit seizoen transfervrij mag vertrekken bij NEC, lijkt ook tegen FC Emmen de meest logische optie als nummer tien.

Mattsson

,,We hebben meerdere opties op die positie”, vertelt Meijer. ,,Jordy kan daar goed uit de voeten, maar ook Magnus (Mattsson, JB) kan daar spelen en in dat geval zouden we iets anders kunnen doen aan de linkerkant van de aanval.”

Zeker is wel dat Joris Kramer centraal achterin de plek inneemt van Márquez, die tegen PSV zijn vijfde gele kaart van het seizoen kreeg en daardoor automatisch voor één duel is geschorst. De Spanjaard besloot deze week zijn aflopende contract niet te verlengen, maar raakt vooralsnog zijn basisplaats niet kwijt.

,,We hebben het geluk dat we met Joris een geweldige back-up hebben”, aldus Meijer. ,,Hij kende een prima seizoensstart en had de pech dat hij geblesseerd raakte en Philippe (Sandler) hem uitstekend verving, waardoor ik geen reden zag om te wisselen. Joris is een op en top professional op wie je altijd kan rekenen.”

FC Emmen-NEC begint zondag om 14.30 uur op De Oude Meerdijk en staat onder leiding van scheidsrechter Joey Kooij.

Vermoedelijke opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Sandler, Kramer, El Karouani; Schöne, Proper, Bruijn; Tavsan, Dimata, Mattsson.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.