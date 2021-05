NEC beantwoordt liefdesverklaring van supporters buiten stadion niet: roemloos onderuit tegen NAC

De Goffert decor voor oefeninter­land Oranje

26 maart NIJMEGEN - De Goffert is komende maand het podium van de Nederlandse voetbalvrouwen. In het stadion van eerstedivisionist NEC oefenen op dinsdag 13 april (aftrap 18.30 uur) de Oranje Leeuwinnen tegen Australië. De interland vindt plaats ter voorbereiding op de Olympische Spelen in Peking van komende zomer.