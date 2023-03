NEC’er Proper na virusuitbraak bij Nederlands elftal voor het eerst opgeroepen voor Jong Oranje

NEC-middenvelder Dirk Proper is na de virusuitbraak bij het Nederlands elftal opgeroepen voor Jong Oranje. De 21-jarige Elstenaar debuteert in de selectie van het beloftenelftal van de KNVB.

Proper is de vervanger van Ryan Gravenberch van Bayern München, die eerder op donderdag werd overgeheveld van Jong Oranje naar het grote Oranje, omdat van dat team Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Sven Botman, Joey Veerman en Bart Verbruggen kampen met een virusinfectie en naar huis werden gestuurd.

Naast Proper werd ook FC Utrecht-doelman Fabian de Keijzer alsnog geselecteerd door bondscoach Erwin van de Looi. Hij neemt de plek in van Vitessenaar Kjell Scherpen, die ook nodig is bij Oranje. In de persoon van Elayis Tavsan behoorde er al een speler van NEC tot de selectie van Jong Oranje.

Jong Oranje gaat volgende week op trainingskamp naar het Spaanse San Pedro del Pinatar, waar geoefend wordt tegen Noorwegen (25 maart) en Tsjechië (27 maart). De ploeg is al geplaatst voor het EK dat in juni en juli wordt gehouden in Georgië en Roemenië. Portugal, België en Georgië zijn de tegenstanders in de groepsfase.

Proper maakte niet eerder deel uit van Jong Oranje. De controleur vertegenwoordigde verder wel alle jeugdelftallen. Hij werd in 2019 met Oranje onder 17 Europees kampioen en haalde in dat jaar met hetzelfde team de halve finales van het WK.

Proper verkeert de laatste weken in een uitstekende vorm. Waar hij voorheen nog wat bleu was in zijn spel, is hij sinds de winterstop veel bepalender voor NEC. Hij verlengde onlangs zijn aflopende contract bij de Nijmeegse club tot medio 2025.

