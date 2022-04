NEC‘er Van Eijden (34) beëindigt na dit seizoen zijn carrière: ‘Het was een moeilijke beslissing’

NIJMEGEN - Rens van Eijden beëindigt na dit seizoen zijn carrière. De 34-jarige verdediger van NEC is net hersteld van een zware knieblessure en hoopt in de komende weken nog zijn officiële rentree te maken.

,,Ik ben ontzettend trots op mijn prachtige carrière”, zegt Van Eijden. ,,Mijn debuutwedstrijd (bij PSV) was een Champions League-duel met Liverpool en nadien speelde ik nog prachtige wedstrijden voor Willem II, NEC, AZ en opnieuw NEC.”

,,Nu heb ik ervoor gekozen om aankomende zomer te stoppen als profvoetballer. Het was een moeilijke beslissing, maar ik sta volledig achter mijn keuze. Ik ben blij dat ik zelf de regie in handen heb om te bepalen wanneer ik mijn carrière beëindig. Dat moment is nu aangebroken.”

Van Eijden verruilde in 2009 PSV voor NEC, vertrok in 2016 naar AZ en bewandelde in 2018 weer de omgekeerde weg. Hij werd met NEC in het seizoen 2014/2015 kampioen in de eerste divisie en promoveerde vorig seizoen met de Nijmeegse club via de play-offs naar de eredivisie. Tot dusver speelde hij 281 wedstrijden voor NEC.

Kruisband

,,Het was een voorrecht om deze momenten als aanvoerder van NEC mee te maken”, vertelt Van Eijden. ,,Ik wil de club dan ook bedanken voor de mooie jaren die ik hier heb beleefd. Ik heb hier namelijk niet alleen mooie momenten gekend, maar ook vrienden voor het leven gemaakt.”

Van Eijden scheurde eind juni tijdens de tweede training in de voorbereiding op dit seizoen een kruisband in zijn knie en moest maandenlang revalideren. Hij maakte vorige maand in een duel in de reservecompetitie zijn officieuze rentree en keerde zaterdag tegen FC Twente terug in de wedstrijdselectie, maar bleef toen op de bank.

,,De afgelopen maanden heb ik hard gewerkt om voor het einde van dit seizoen fit te raken”, aldus Van Eijden. ,,Dat is gelukt. De komende weken staan in het teken van het zo goed mogelijk afronden van dit competitieseizoen. Ik doe er alles aan om hierin nog een bijdrage te kunnen leveren.”

,,Ik kijk uit naar het vervolg van mijn carrière. De drang om mezelf verder te ontwikkelen heb ik ook buiten het sportveld. Ook hier blijft voor mij het uitgangspunt om gezamenlijk mooie resultaten neer te zetten.”