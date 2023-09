NEC’ers en Vitessenaar Manhoef helpen Jong Oranje aan zege bij start EK-kwalificatie

De 1-0 was van NEC-makelij. Proper tikte de bal vlak voor rust met links binnen na een slim balletje van Hansen. Hansen werd halverwege gewisseld en zat met een zak ijs op zijn knie. De aanvaller kampt ook bij NEC regelmatig met pijntjes, nadat hij vorig seizoen amper speelde bij Jong Ajax.

Jong Oranje liep na de pauze uit naar 3-0 en ook bij de 2-0 was een NEC’er rechtstreeks betrokken. Invaller Youri Baas legde de bal na driekwart wedstrijd panklaar voor de in Nijmegen geboren PSV’er Isaac Babadi, die in de jeugdopleiding van NEC actief was.

Manhoef bepaalde vijf minuten later de eindstand. De vervanger van Hansen scoorde op aangeven van Kenneth Taylor.

Bij Jong Oranje maakten veel spelers hun debuut, waaronder Hansen, Baas en Babadi. Proper was in zijn tweede interland voor het eerst trefzeker. Manhoef was dat in maart al tijdens zijn eerste wedstrijd en staat nu op twee goals.

Jong Oranje vervolgt de kwalificatiereeks dinsdag in en tegen Noord-Macedonië, dat vrijdag met 0-1 te sterk was voor Zweden. Georgië en Gibraltar zijn de overige landen in de groep. De nummer één plaatst zich rechtstreeks voor het EK 2025 in Slowakije.