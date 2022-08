NEC’ers over icoon Tini van Reeken: ‘Zó’n voetballer hadden ze in De Goffert nog zelden gezien’

Wim Meijers, voormalig ploeggenoot van Tini van Reeken bij NEC, stond tot het eind heel dichtbij zijn vriend. ,,Twee keer in de week biljarten, samen een boodschap doen of wandelen langs de Waal. En dan even op een bankje zitten in het Valkhofpark en over voetbal ouwehoeren. Dat hij er niet meer is, is een groot gemis. Ik hou van die man. Hij was mijn vriend en mijn idool.”