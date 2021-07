NEC’s nieuweling Guth heeft grootste schok al gehad: op zijn 16e voor 700.000 euro van Brazilië naar Italië

Hij was nog maar een tiener toen hij tienduizenden kilometers verderop bij Atalanta in Bergamo terechtkwam. Een klein kind, zoals hij zelf zegt. 16 lentes jong en bovendien al 700.000 euro waard. Nu, vier jaar later, is Rodrigo Guth met een koffer vol levenservaring in Nijmegen gearriveerd. Daar wacht bij NEC een nieuw avontuur. ,,Om wedstrijden op hoog niveau in mijn benen te krijgen. Zodat ik die ook in mijn rugzak kan stoppen”, zegt de centrumverdediger uit Curitiba.