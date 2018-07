Nieuw uittenue NEC met knipoog naar kampioenselftal uit de jaren '60

NEC verplaatst 'fandag' en sluit af tegen Fortuna Düsseldorf

3 juli NIJMEGEN - NEC eindigt de oefencampagne in aanloop naar de competitiestart in de eerste divisie tegen Fortuna Düsseldorf. Daarvoor verplaatst de club de supportersdag. De Bundesligaclub komt zaterdag 11 augustus op bezoek in De Goffert.