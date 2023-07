Nieuwe NEC-talkshow met Danny Hoekman en Jochem van Gelder: ‘Wilde altijd al een voetbalprogramma presenteren’

De Gelderlander komt met een nieuwe wekelijkse talkshow over NEC. Jochem van Gelder is de presentator van Over RoodGroenZwart en aan tafel zitten Danny Hoekman en NEC-watcher Jeroen Bijma als deskundigen.

Over RoodGroenZwart is vanaf 10 augustus, daags voor de eredivisiestart, elke donderdag om 16.00 uur te zien op de website van De Gelderlander. Het programma is de opvolger van Bijma & Hoekman, waarin Hoekman en Bijma aan de hand van vijf stellingen de verrichtingen van NEC bespraken.

In Over RoodGroenZwart gaan Van Gelder, Hoekman en Bijma in op het laatste nieuws bij NEC. Ze blikken vooruit op de komende competitiewedstrijd van de Nijmeegse club. Hoekman en Bijma geven tevens hun kijk op de opstelling van trainer Rogier Meijer.

Ook de NEC-fans spelen een prominente rol in Over RoodGroenZwart. Zij kunnen vragen stellen aan Hoekman en Bijma. Over transferzaken, de sportieve prestaties, de stadionplannen. Alles wat de supporters maar willen weten.

Met Van Gelder haalt De Gelderlander een schat aan ervaring binnen. De Beneden-Leeuwenaar, fervent NEC-fan, presenteerde de populaire tv-programma’s Praatjesmakers, Willem Wever en Later als ik groot ben. Hij was ook regelmatig stadionspeaker bij NEC en zat in een adviescommissie van de club.

,,Ik heb altijd een heimelijke wens gehad om een voetbalprogramma te presenteren, dus toen Jeroen en Danny me vroegen om Over RoodGroenZwart te hosten hoefde ik niet lang na te denken”, zegt Van Gelder. ,,Ik ben retenieuwsgierig en zal niet schromen lastige vragen te stellen. Jeroen zit echt bovenop het nieuws en weet vaak als eerste wetenswaardige en leuke bijzonderheden en Danny kan vertellen vanuit het oogpunt als speler, trainer en technisch directeur en heeft een eigenwijze kijk op de gang van zaken bij NEC. Ik kan niet wachten.”

Hoekman is dus in diverse functies werkzaam geweest bij NEC. De Nijmegenaar kwam in twee periodes (1983-1986 en 1993-1997) als speler uit voor de club en was in 2016 technisch directeur. De oud-aanvaller droeg ook het shirt van Manchester City.

,,Na anderhalf jaar samen met Jeroen ‘beste stuurlui staan aan wal’ te hebben gespeeld, leek het mij leuk om ons item uit te breiden met de professionaliteit van Jochem”, vertelt Hoekman. ,,Met zijn drieën verwacht ik dat de ontwikkelingen bij NEC vanuit meerdere invalshoeken worden besproken en afwisseling voor de kijker. Ik heb er veel zin in.”