Norbert Alblas wil NEC-trainer dit jaar al voor een dilemma stellen

In Nijmegen moet de doelman, die deze zomer transfervrij de deur uitliep bij Ajax, de concurrentiestrijd aangaan met Marco van Duin (31) en Gino Coutinho (35). Coutinho kwam deze zomer over van AZ en is eerste doelman in Nijmegen.



Alblas hoopt het NEC-trainer Jack de Gier komend seizoen al moeilijk te maken. ,,Het is wel de bedoeling dat ik op termijn Gino Coutinho eruit keep. Maar eerst moet ik wennen, de tijd nemen en me verder ontwikkelen. Uiteindelijk is het aan de trainer wie het doel verdedigt.’’