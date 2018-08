Nouri’s rugnummer 34 geeft Lartey Sanniez kracht

NEC zoekt supporters op buiten De Goffert

29 augustus NIJMEGEN - Voetbalclub NEC verrast deze zomer met presentaties van nieuwe spelers op bijzondere locaties: in de Stevenskerk, in een chocolaterie, basisschool of achtertuin van een supporter. Algemeen directeur Wilco van Schaik: ,,NEC komt naar je toe deze zomer.’’