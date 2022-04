Odenthal zwijgt over toekomst bij NEC: ‘Ik mag daar niets over zeggen’

LEEUWARDEN - Cas Odenthal zwijgt over zijn toekomst bij NEC. De 21-jarige verdediger heeft een aflopend contract. NEC heeft hem in een vroeg stadium een aanbieding gedaan, maar Odenthal neemt tot frustratie van de Nijmeegse club een afwachtende houding aan.

Of zijn voorkeur uitgaat naar een vertrek bij NEC? Waarom hij vrijdag plotsklaps wisselde van management? Of er überhaupt nog met NEC wordt gesproken over eventuele contractverlenging? Wat Odenthal zondag na de wedstrijd tegen SC Cambuur (1-2-zege) ook werd gevraagd, hij gaf telkens hetzelfde antwoord.

,,Ik mag daar niets over zeggen”, zei Odenthal. ,,Van wie niet? Nogmaals, ik mag daar niets over zeggen.” Uiteindelijk voegde hij daar nog enigszins cryptisch aan toe dat de situatie ‘niet zo spannend is allemaal’.

Het heeft er alle schijn van dat Odenthal NEC transfervrij gaat verlaten en hij zijn nieuwe management heeft verzocht om op zoek te gaan naar een nieuwe club. Hij is van Wasserman overgestapt naar Sports360, dat zich met name roert op de Duitse markt. Het zou dus niet gek zijn als hij zijn carrière voortzet in dat land.

Odenthal kreeg vorige week een ontslagbrief van NEC, waardoor zijn contract is opgezegd. Als dat niet voor 1 april was gebeurd, dan was zijn contract automatisch onder dezelfde voorwaarden met een jaar verlengd. Datzelfde geldt voor Edgar Barreto, Javier Vet en Rens van Eijden. Ook hun toekomst bij NEC is nog ongewis.

Odenthal speelt sinds medio 2018 bij NEC, dat hem destijds wegplukte uit de jeugdopleiding van FC Utrecht. Hij heeft dit seizoen een vaste basisplaats en vormt centraal achterin een sterk trio met Rodrigo Guth en Ivan Márquez. Hij maakte op één duel na in alle 28 competitiewedstrijden de negentig minuten vol.