Oefenduel NEC - Fortuna Düsseldorf gaat niet door

Uit veiligheidsoverwegingen is er een streep gezet door het duel. De wedstrijd zou worden gespeeld zonder uitpubliek, maar club en politie kregen de afgelopen dagen signalen dat Duitse fans tóch van plan waren naar Nijmegen te komen. Vanwege de veiligheidsrisico’s die dit met zich meebrengt trok NEC in samenspraak met de gemeente en politie de stekker uit het duel.

,,Heel jammer”, reageert woordvoerder Sander Mijnhijmer van NEC, die aangeeft dat het overige programma van de fandag wel doorgaat. ,,De selectie is er die dag ook gewoon. Maar de kans is klein dat we in de korte tijd die er tot zaterdag nog is, een andere tegenstander vinden.”