Oefenwedstrijd De Treffers-NEC afgelast vanwege verwachte hitte

Arnhemmer Ferdi Kadioglu debuteert bij Turkije met ruime overwin­ning

Ferdi Kadioglu, geboren en getogen in Arnhem en als voetballer opgegroeid bij NEC, heeft zijn debuut voor het Turkse elftal afgesloten met een ruime overwinning. Turkije won in de Nations League C met 4-0 van Faeröer Eilanden.

5 juni