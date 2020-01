Okita bezorgt NEC drie belangrijke punten tegen FC Den Bosch

NEC speelde voor rust dermate vlak dat de 9192 toeschouwers in de goedgevulde Goffert alleen door de kou wakker bleven.

De eerste echte grote kans was daarom na negentien minuten logischerwijs voor FC Den Bosch, maar Luuk Brouwers kopte zo vrij als een vogeltje de bal keurig in de handen van Mattijs Branderhorst.

Omdat binnen het half uur ook Oussama Bouyaghlafen en opnieuw Brouwers goede kansen onbenut lieten, mocht NEC van geluk spreken dat de ploeg niet al vroeg in de wedstrijd tegen een forse achterstand aan keek.

Geen vat

De thuisclub kreeg voor rust geen enkele vat op de Brabanders. FC Den Bosch speelde met lef, had de blik naar voren gericht en beet zich overal op het veld vast in de duels. Eigenschappen die een ploeg nodig heeft om een wedstrijd te winnen, maar NEC sprak zondagmiddag niet een van die kwaliteiten aan.



Dat de Nijmeegse eerstedivisionist toch een 1-0 voorsprong bewees maar weer eens dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn. Ruim buiten de Brabantse ‘zestien’ kreeg Jonathan Okita de bal en schoot hard en zuiver in de korte hoek naast doelman Wouter van der Steen.

Beter uit de startblokken

NEC kwam na rust veel beter uit de startblokken. Ole Romeny werd in de 50ste minuut de diepte ingestuurd door Mart Dijkstra, maar liet zich op de rand van de zestien veel te gemakkelijk aftroeven.



De spits van de Nijmegenaren claimde een vrije trap, maar het was niet de eerste keer deze avond dat scheidsrechter Ruperti slechts een buiteling in een valpartij van Romeny zag.

Ontzetting

Zes minuten later veerde De Goffert op na een geweldige knal van Jellert van Landschoot, maar tot ontzetting van de Belgische middenvelder stuiterde de bal via de onderkant van de lat terug het veld weer in. Plots werd de wedstrijd meer dan het aankijken waard.



Anthony Musaba stuitte op Van der Steen en even later tiktre de doelman van FC Den Bosch de bal met een heerlijke save over de lat na een vlammend schot van Okita.

Grote werk