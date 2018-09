Okita kan mooie cijfers overleggen tegen Go Ahead Eagles

De rechtsbuiten (21) die deze zomer overkwam van MVV, is onder de indruk van de koploper van de eerste divisie uit Deventer. ,,Ze hebben een goed team. Wij willen winnen. We moeten zelfs winnen, thuis met de steun van de supporters.’’



Hersenschudding

In dienst van MVV speelde Okita vorig seizoen twee duels tegen Go Ahead Eagles. ,,Daar heb ik goede herinneringen aan. Ik heb drie keer gescoord in twee wedstrijden.’’ Thuis won MVV met 4-3, uit verloor de ploeg uit Maastricht met 3-1.



Okita is helemaal hersteld van de hersenschudding die hij opliep tegen Jong PSV. ,,Het was goed om een week rust te houden. Daardoor heb ik alleen nog niet veel wedstrijden de 90 minuten vol gemaakt. Ik ben nog op zoek naar mijn ritme en mijn niveau. Maar het gevoel is goed.’’