Okita leidt NEC naar de overwinning tegen MVV

NEC gaf al in derde minuut de eerste waarschuwing af met een vlammend schot van Ole Romeny dat net naast ging. Daarmee was de toon gezet. NEC had constant de bal en zocht zorgvuldig naar de openingen bij compact spelende Limburgers. Het regende corners, maar de grootste kans was na vijftien minuten voor Zian Flemming. De spits werd op heuphoogte bediend door Bas Kuipers, maar lepelde de bal in keer net over de deklat.



Na tien minuten had Nigel Bertrams een wereldredding nodig om een schot van Tom van de Looi onschadelijk te maken en dreef hij in twee volgende momenten Zian Flemming en Josef Kvida tot wanhoop. Terwijl de NEC’ers hun namen al op het scorebord zagen verschijnen, bleef de doelman van MVV op miraculeuze wijze overeind. Dat de Limburgers ongeschonden de rust haalden, kan dan ook in zijn geheel op het conto van Bertrams geschreven worden.



Na rust was het spel van NEC niet meer te vergelijken met dat van de eerste helft. Naarmate een doelpunt uitbleef werd de ploeg met de minuut onrustiger. MVV leek het mirakel voor elkaar te krijgen en met een punt uit De Goffert te ontsnappen, maar in het laatste kwartier van de wedstrijd nam uitblinker Jonathan Okita NEC bij de hand. Eerst schoot de flankspeler de bal onbereikbaar voor Bertrams in het zijnetje en in blessuretijd schoof hij zijn oude club met een bekeken schuiver definitief opzij.