Okita verruilt NEC definitief voor Zwitsers kampioen FC Zürich

Okita beschikte over een aflopend contract bij NEC. Hij legde een aanbieding van de Nijmeegse club voor een nieuwe verbintenis naast zich neer.

NEC nam Okita in 2018 over van MVV Maastricht. Hij maakte in zijn eerste seizoen vijftien doelpunten in de eerste divisie en zinspeelde op een vertrek. NEC hield hem echter tot onvrede van Okita aan zijn contract.

Okita speelde vervolgens twee matige seizoenen, maar stond vorig seizoen op in de play-offs om promotie naar de eredivisie. Door zijn winnende doelpunt in de finale tegen NAC Breda (1-2) verwierf hij zowaar een heldenstatus.

Okita trok die lijn vorig seizoen door. Hij werd met zeven doelpunten topscorer van NEC en had daarmee een belangrijk aandeel in de knappe elfde plaats in de eredivisie. In totaal kwam Okita tot 136 wedstrijden voor NEC, waarin hij goed was voor 36 doelpunten en 31 assists.

Met zijn goede spel in het afgelopen jaar verdiende Okita een lucratieve transfer naar FC Zürich. Die club is binnenkort actief in de voorrondes van de Champions League. FC Zürich werd vorig seizoen voor het eerst sinds 2009 landskampioen.