Ole Romeny van NEC via ‘Ndayishimiye-constructie’ naar Willem II

Nieuwe NEC-shirts net op tijd in Nijmegen voor competitie­start bij Cambuur

28 augustus NIJMEGEN - NEC speelt vrijdagavond in de nieuwe tenues van shirtsponsor Legea. Het was lang de vraag of de wedstrijdkleding van het Italiaanse sportmerk op tijd in Nijmegen zou arriveren voor het eerste competitieduel bij SC Cambuur in Leeuwarden (aftrap 21.00 uur).