OM vervolgt 27 verdachten voor geweldsexplosie na NAC-NEC: ‘Ik zit dagenlang te huilen’

Na magere jaren eindelijk terug: rentree NEC in eredivisie geeft stad rood-zwart-groe­ne vlinders in de buik

13 augustus NIJMEGEN - Na vier kille jaren in de eerste divisie keert NEC dit weekend terug op het hoogste Nederlandse voetbalniveau. Rond de promotie stond de stad in vuur en vlam, maar hoe hard klopt het Nimweegs hert nu de eredivisierentree écht daar is?