Omzettingen ‘puzzelcoach’ Rogier Meijer bezorgen NEC zege bij Roda JC

Keeperswis­sel bij NEC: Alblas geslachtof­ferd voor Brander­horst

25 februari NIJMEGEN - Norbert Alblas is niet langer eerste keus bij NEC. De 26-jarige doelman is na een reeks mindere wedstrijden geslachtofferd door trainer Rogier Meijer. Zo begint Mattijs Branderhorst (27) vrijdagavond tegen Roda JC (21.00 uur) in het doel van de Nijmeegse eerstedivisieclub.