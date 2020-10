Ondaan op weg van Franse eerstedivisionist naar NEC, aanvaller ‘blij terug in Nederland’

Ondaan, die in de eredivisie speelde voor Willem II, Excelsior en PEC Zwolle, kan zowel in de spits als op de vleugels uit de voeten.



Ondaan: ,,Ik ben dit seizoen geen basisspeler bij Grenoble en ik wil graag veel spelen. Daarom zie ik het wel zitten om terug naar Nederland te komen.”



Ondaan speelde in de eerste divisie voor Telstar en maakte vorig seizoen de overstap naar Grenoble. Daar speelde hij in zijn eerste jaar 24 competitieduels en scoorde daarin twee doelpunten. Dit seizoen is hij geen basisspeler en kwam hij in vijf wedstrijden tot vier invalbeurten en één goal



Na de verhuur van Ole Romeny (Willem II) en Etien Velionja (ND Gorica, Slovenië) is Rangelo Janga de laatst overgebleven spits in de selectie van NEC. Ondaan brengt daar verandering in.