Ook El Karouani vertrekt transfervrij bij NEC: verdediger weigert bij te tekenen

El Karouani moest aanvankelijk voor 1 april duidelijkheid verschaffen over zijn toekomst bij NEC, maar vroeg om extra bedenktijd. De linksbak had afgelopen week nog een laatste gesprek met technisch directeur Carlos Aalbers, maar beide partijen hebben elkaar niet gevonden.

NEC deed El Karouani een aanbieding om voor twee jaar bij te tekenen met hetzelfde salaris als Bart van Rooij en Dirk Proper. Zij kozen er onlangs wel voor om hun handtekening te zetten onder een nieuw contract, maar de krabbel van El Karouani blijft dus uit.

“Dat gesprek heeft voor ons niet tot de gewenste uitkomst geleid”, zegt Aalbers. ,,Voor de club is het uiteraard teleurstellend dat Souffian transfervrij de deur uit loopt, maar we moeten ook stappen maken om financieel op eigen benen te kunnen staan. Souffian en ik hebben allebei begrip voor elkaars standpunten en respecteren ieders besluit.”

Márquez

Márquez legde om financiële redenen de aanbieding van NEC naast zich neer. De 28-jarige verdediger zei dat hij teleurgesteld in de club is, omdat hij niet het voorstel kreeg dat hij naar eigen zeggen waard is. Technisch directeur Carlos Aalbers beweerde dat Márquez denkt aan salarissen zoals bij een topclub worden betaald.

El Karouani speelt sinds 2017 bij NEC. De Marokkaan werd destijds overgenomen van de amateurs van Elinkwijk en maakte na twee jaar in de jeugdopleiding in 2019 zijn debuut in het eerste elftal. Hij speelde vooralsnog 108 wedstrijden voor NEC, waarin hij goed was voor zes doelpunten en twaalf assists.

El Karouani had in 2021 een belangrijk aandeel in de promotie van NEC naar de eredivisie door in de finale van de play-offs tegen NAC Breda (1-2) de assist te geven op het winnende doelpunt van Jonathan Okita. Hij debuteerde vorig jaar voor Marokko.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.