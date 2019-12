Opdracht voor NEC tegen Almere City is duidelijk: ‘Wij spelen thuis, wij moeten winnen’

Gesthuizen mist volwassen­heid bij NEC

6 december ROTTERDAM - Voor de plek op de ranglijst had de deceptie op Woudenstein voor NEC geen gevolgen. De ploeg bleef door de resultaten op de andere velden achtste, maar met die mededeling dat er dus geen man overboord was, hoefde je gisteravond niet aan te komen bij François Gesthuizen. ,,Dat is mij te gemakkelijk’’, zei de trainer met een gezicht dat op onweer stond. ,,Dit was onze laatste kans om in de race voor de tweede periode te blijven. Dan moet je volwassen spelen. Dit soort wedstrijden winnen.’’