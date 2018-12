Opgestapte doelman Gino Coutinho voorzag moeilijk seizoen voor NEC

Sabak moet twee wedstrij­den toekijken na natrappen in Enschede

24 december NIJMEGEN - NEC-aanvaller Paolo Sabak is drie wedstrijden geschorst, waarvan één voorwaardelijk, voor zijn rode kaart in het duel met FC Twente (2-0), afgelopen vrijdag in Enschede. Sabak kreeg de rode prent te zien nadat hij in de 83e minuut zijn frustratie uitte richting Twente-verdediger Ricardinho.