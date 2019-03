Opmars NEC dankzij tijdelijke ‘gouden as’

NEC is bezig aan een opmars. Na een dramatische eerste seizoenshelft is de eerstedivisionist acht duels ongeslagen. De winterse huurlingen Ferdy Druijf (AZ), Jordy Bruijn (Heerenveen) en Mattijs Branderhorst (Willem II) vormen daarbij een ‘gouden as’. Hoewel trainer Jack de Gier nog puzzelt aan zijn succesformatie, krijgt het team steeds meer vorm.



,,We stonden er gewoon niet goed op voor de winterstop. Het was heel slecht”, zegt algemeen directeur Wilco van Schaik. Hij is na het gedwongen vertrek van technisch directeur Remco Oversier in december verantwoordelijk voor het technisch beleid. ,,Het team was uit balans.”