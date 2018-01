Oversier: Nieuwe trainer heeft niets met prestaties NEC onder Bogers te maken

ESTEPONA - Het per direct aanstellen van Pepijn Lijnders als hoofdtrainer heeft niets te maken met de prestaties van NEC onder Adrie Bogers in de eerste seizoenshelft. Dat zegt technisch directeur Remco Oversier.

Deze zomer lukte het Oversier niet een hoofdtrainer vast te leggen waarna de beoogde assistent Bogers naar voren werd geschoven. Onder leiding van Bogers beleefde de degradant een moeizame start in de eerste divisie. Een deel van de achterban riep al snel om zijn vertrek. Met acht zeges op rij vocht de Gelderse titelkandidaat zich vervolgens naar de koppositie.

Het getoonde spel was in die fase echter allesbehalve overtuigend. Het gemor bleef. Zeker nadat NEC in de laatste vier competitiewedstrijden tweemaal puntenverlies leed (Telstar 3-2, Helmond Sport 1-1) en door Fortuna Sittard gepasseerd werd op de ranglijst.

Minste verliespunten

Toch hebben de prestaties van NEC onder Bogers, die voor een jaar als hoofdtrainer naar voren was geschoven en in De Goffert nog een contract heeft tot de zomer van 2020, volgens Oversier niets te maken met de winterse aanstelling van Lijnders. ,,Daar was de eerste seizoenshelft geen aanleiding voor. We hebben de minste verliespunten.’’