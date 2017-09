Oversier over NEC: Kwaliteit komt altijd bovendrijven

,,Dan lig je na te denken. Dat geldt volgens mij voor iedereen die in het voetbal werkt. Je neemt het mee naar huis. Dat is niet erg. Het hoort erbij. Zoals altijd waren we zaterdag met de volledige technische staf weer om half acht, acht uur op de club. Om de beelden te bekijken. Dan ga je weer door.’’

,,Natuurlijk hebben we een goede spelersgroep. Maar de groep is pas kort bij elkaar en daarbij hebben veel spelers tijd nodig, omdat ze vorig seizoen niet vaak negentig minuten hebben gespeeld. Een aantal spelers komt terug van blessures. Er zijn zeventien spelers vertrokken en negen erbij gekomen, in relatief korte tijd. Dan heb je tijd nodig. Dat is de logica van het voetbal.’’

,,Ik had eigenlijk niets verwacht. Je leert ook van verhalen uit het verleden. Gedegradeerde clubs hebben vaak de start in de eerste divisie zoals wij die nu hebben. Na een degradatie zie je vaak veel wisselingen bij een club, ook in de technische staf en directie. NEC is een tijd stuurloos geweest, ik ben zelf pas in jullie begonnen. Dan kan het zijn dat het in het begin punten harken is. Ben ik teleurgesteld? Natuurlijk. Ben ik verrast? Feitelijk gezien ergens niet.’’

,,Daar denk ik niet zoveel van. Het zou slecht zijn als ik dat als leidinggevende wel zou doen. Er is bij NEC veel gebeurd de afgelopen jaren. Dan is het logisch dat mensen wat wantrouwend zijn, of angstig, of bang. Alleen is het vervelend als er op de man wordt gespeeld en de mensen de tijd niet wordt gegeven. Wij laten ons daar zeker niet door leiden. Adrie en de staf zijn samen opgestaan om de kar te trekken, met steun van de spelersgroep. Dat getuigt van lef.’’