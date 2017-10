Oversier redde RKC, maar verloor zijn dochtertje

Omvallen

Oversier: ,,Gevoelsmatig werd ik naar RKC gezogen. De club zou omvallen, dat wilde ik niet ook nog verliezen. Ik heb al het geluk van de wereld met mijn vriendin, die daar begrip voor had en me steunde.’’

Hij redde RKC van de ondergang. ,,De club zal altijd een bijzonder plekje in mijn hart houden. Maar dat boek is gesloten. Privé kan het boek nooit dicht, alhoewel het goed is dat ik een volgende stap heb gezet.''

Met zijn allen

Oversier vervolgt: ,,Bij RKC was overleven het doel, bij NEC promoveren. Het kan dat niet iedereen het eens is met mijn keuzes. Een speler die ik haal of een trainer die ik aanstel. Maar als we succes willen halen, moeten we het net als bij RKC met zijn allen doen.’’