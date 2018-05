Pepijn Lijnders vertrekt per direct bij NEC

NIJMEGEN - NEC breekt met onmiddellijke ingang met hoofdtrainer Pepijn Lijnders. De gemiste promotie naar de eredivisie wordt de 35-jarige Limburger fataal. Lijnders was pas vanaf begin dit kalenderjaar werkzaam in Nijmegen.

NEC moet zodoende op zoek naar de negende (!) trainer in vijf jaar tijd. Nadat Alex Pastoor in de zomer van 2013 werd ontslagen, zwaaiden respectievelijk Anton Janssen, Ruud Brood, Ernest Faber, Peter Hyballa, Ron de Groot (interim), Adrie Bogers en Lijnders de scepter in De Goffert.

Lijnders faalde in de opdracht om NEC direct terug te brengen na de eredivisie, een jaar na de degradatie van het hoogste niveau. Zijn ploeg had toen hij de macht overnam van Adrie Bogers de beste papieren, maar eindigde uiteindelijk als derde in de eerste divisie op vijf punten van kampioen Jong Ajax en vier van Fortuna Sittard, dat zo een ticket voor de eredivisie veroverde.

Play-offs een flop

Nadat de koppositie in de reguliere competitie meermaals werd verspeeld, liepen de play-offs vervolgens uit op een flop voor de Nijmegenaren. NEC ging er in de halve finale af tegen FC Emmen, de nummer zeven van de ranglijst. De 4-1 zege op eigen veld was na de 4-0 uitnederlaag niet voldoende om de eindstrijd te bereiken.

Zo heeft het eerste avontuur als hoofdcoach nog geen zes maanden geduurd voor Lijnders, die nog niet zo lang geleden werd gezien als de kroonprins van het trainersgilde. NEC nam Lijnders afgelopen winter over van Liverpool FC. Bij de Champions League-finalist was hij de rechterhand van de Duitse succescoach Jurgen Klopp. Eerder was Lijnders in dienst van FC Porto en PSV. Bij NEC was hij de met afstand jongste trainer in het Nederlandse profvoetbal.

Hoge verwachtingen

Lijnders was graag doorgegaan bij NEC, zo laat hij in een gezamenlijk persbericht weten. ,,Ik had met veel drive door willen bouwen, een nieuw echt NEC-team willen vormen maar ik voel dat het beter is om weg te stappen en deur te openen voor een nieuwe trainer/coach die het volledige vertrouwen geniet’’, zegt de Limburger.