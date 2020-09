Piepjong NEC wint dankzij treffers van Janga en Tavsan van FC Volendam

Rogier Meijer gaf het voor de wedstrijd in Volendam al aan: goed genoeg is oud genoeg, dit seizoen in Nijmegen. De trainer van NEC voegde dinsdagavond de daad bij het woord met de eerste basisplaats voor de 18-jarige Joep van der Sluijs op de linkerflank in de nieuwe 4-4-2-formatie.