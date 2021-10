Politie over rellen na NEC-Vitesse: ‘Onacceptabel geweld gebruikt’

NEC heeft Proper terug tegen Feyenoord, Duelund ontbreekt

24 september NIJMEGEN - NEC kan zaterdag in de uitwedstrijd tegen Feyenoord weer beschikken over Dirk Proper, die is hersteld van lichte klachten. De Nijmegenaren moeten het wel stellen zonder Mikkel Duelund, die kampt met een voetblessure.