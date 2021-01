Proef in NEC-stadion met supporters opnieuw uitgesteld

De eerdere toezegging om de pilot van NEC en de onderzoekers van Fieldlab Evenementen in de tweede helft van januari te kunnen organiseren, is onder druk komen te staan door de opleving van de Britse variant van het coronavirus. De komende periode wordt benut om de impact van die variant nader te onderzoeken.

Teleurstelling

,,Dit is wel een teleurstelling”, laat Riemer Rijpkema weten namens Fieldlab. ,,We hebben nog steeds de overtuiging dat onze praktijkonderzoeken in een veilige omgeving plaatsvinden, zelfs met de Britse variant die nu is opgedoken. Maar we hebben er begrip voor dat men de impact van die variant eerst nader wil onderzoeken. We weten dat van dit uitstel geen afstel komt.”