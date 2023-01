Proper verlengt aflopend contract bij NEC en ligt tot 2025 vast

Proper doorliep de jeugdopleiding van NEC en debuteerde op 13 december 2019 in het eerste elftal. De 1,67 meter lange voetballer kwam vooralsnog tot 82 wedstrijden, waarin hij goed was voor twee doelpunten en een assist.

Dit seizoen is Proper voor het eerst onbetwist basisspeler bij NEC. Waar de Elstenaar vorig seizoen de inmiddels gestopte routinier Edgar Barreto voor zich moest dulden in de pikorde, vormt hij deze jaargang samen met Lasse Schöne het controlerende duo op het middenveld.

Proper gold jarenlang als toptalent bij NEC. De voormalig jeugdinternational, die in 2019 met Oranje onder 17 Europees kampioen werd, kon in de jeugd de overstap maken naar Ajax en PSV, maar ging niet in op dat aanbod.