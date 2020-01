Proper wijkt voor Flemming in de basis bij NEC

,,Dirk had zondag een moeilijke start tegen Den Bosch’’, erkende François Gesthuizen, zonder verder in te gaan op de basiself. ,,Hij begon onwennig, herstelde zich na rust, maar kan nog veel beter. Uiteindelijk gaat hij het niveau dat gevraagd wordt echt nog wel halen. Daar zijn we niet bang voor.’’



Als Flemming speelt, gebeurt dat als ‘diepe 10'. ,,Zian heeft dit seizoen ook in de spits gespeeld, maar wij zien in hem toch meer een middenvelder.’’