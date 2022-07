Proper ziet concurrentie toenemen bij NEC: ‘Dat het nu of nooit voor me is, vind ik te zwaar gesteld’

Proper begon zaterdag in de oefenwedstrijd van NEC in Weurt tegen RKC Waalwijk (3-1) in de basis, maar dat betekent nog weinig. De club versterkte zich deze zomer met Andri Baldursson, Oussama Tannane en Mikkel Duelund, die waarschijnlijk opnieuw wordt gehuurd van Dinamo Kiev, met drie middenvelders. Het maakt de situatie van Proper er niet rooskleuriger op.