PSV wint 'geheime' oefenwedstrijd tegen NEC

Voor PSV, de lijstaanvoerder van de eredivisie, scoorde Mauro Junior in de 58ste minuut. Zowel NEC als PSV kon niet beschikken over een aantal (jeugd)internationals vanwege het interlandweekend.

Volgens Bogers was het een open wedstrijd. ,,Er waren behoorlijk wat kansen over en weer. Eloy Room stond wederom sterk te keepen. Het is ook een goede doelman.’’

Room

Eloy Room was 25 september ook al een plaaggeest voor de Nijmegenaren, toen in de competitiewedstrijd tegen Jong PSV. Hij stopte onder meer een strafschop van Sven Braken. De aantrekkelijke wedstrijd was de laatste keer dat NEC puntverlies leed in competitieverband: 3-3.