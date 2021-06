Publiek welkom bij eerste oefenwedstrijd NEC: wel slechts 200 man

NEC heeft om de 1,5 meter te waarborgen donderdagavond (aftrap 19.30 uur) alleen plek voor een klein deel van de seizoenkaarthouders. Zo kunnen zogenoemde ‘Seizoenkaart Plus-houders’ vanaf maandagmiddag een kaartje voor de wedstrijd van 5 euro per stuk bemachtigen.



Mochten er dinsdag tickets over zijn dan gaan die ’s middags in de online verkoop voor de overige seizoenkaarthouders. Voor een kaartje is geen negatieve testuitslag of een vaccinatiebewijs nodig.