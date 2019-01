Rampspoed houdt aan bij NEC

NEC klom door het gelijkspel op naar de veertiende plek in de eerste divisie, omdat MVV nog moest spelen. Het gat op de play-offplek van FC Eindhoven is twee punten.

NEC startte in een ijskoude en lege Goffert met middenvelder Mart Dijkstra en aanvaller Ole Romeny in de basis. Het tweetal verving de uit de selectie verbannen Anass Achahbar en Brahim Darri. Josef Kvida verving de geschorste aanvoerder Rens van Eijden in het hart van het centrum, clubtopscorer Sven Braken zat niet eens op de bank.

Flitsende start

De start van NEC tegen Telstar was flitsend. Eerst kopte Robin Buwalda nog over uit een voorzet van Tom Overtoom, in de negende minuut scoorde de thuisploeg wel. Daar had NEC wel de hulp van Telstar voor nodig. Een harde voorzet van gelegenheidscaptain Joey van den Berg werd door de debuterende Kick Groot in eigen doel gewerkt: 1-0.

Telstar kwam in minuut 32 uit het niets op gelijke hoogte. Anass Najah schoot een afvallende bal hard tegen de touwen: 1-1. Nauwelijks een minuut later was NEC dicht bij een nieuwe voorsprong. Via een korte combinatie tussen Overtoom en spits Ferdy Druijf kwam Van den Berg in kansrijke positie. De stift van de middenvelder werd katachtig tegengehouden door Wesley Zonneveld. De Telstar-keeper zag vlak voor rust een streep van NEC-vleugelspits Jonathan Okita op de paal uiteenspatten.

Gevaarlijk

Ook de tweede helft startte NEC sterk. Okita testte Zonneveld na een paar minuten van afstand, een kwartier later werd een kopbal van Josef Kvida door Telstar-aanvoerder Frank Korpershoek van de doellijn gehaald. Vlak voor tijd was NEC weer gevaarlijk uit een standaardsituatie. Ditmaal was Buwalda, de andere centrale verdediger, het eindstation. Hij kopte rakelings naast.

NEC-Telstar 1-1 (1-1)

9. Groot (e.d.) 1-0, 32. Najah 1-1.

Scheidsrechter: Van der Eijk.

Toeschouwers: 7342.

Geel: Kvida, Romeny (NEC), Springer (Telstar).

NEC: Van Duin; Lartey Sanniez, Buwalda, Kvida, Labylle; Dijkstra (72. Ndayishimiye), Overtoom, Van den Berg; Okita (81. El Haddouti), Druijf, Romeny.

Telstar: Zonneveld; Lopes Cabral, Van Iperen, Groot, Brito; Najah, Korpershoek, Lynen, Springer; Sno, Ondaan.