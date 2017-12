Reserves Larsson en Langil maken indruk bij NEC

Die thuiszege was alweer de negende deze competitie voor het elftal van trainer Adrie Bogers. NEC liet in eigen stadion alleen punten liggen tegen FC Emmen (1-1).

Door de overwinning op Dordrecht heeft NEC weer een gat van zeven punten met Fortuna Sittard, dat maandag pas in actie komt tegen Jong PSV. Jong Ajax is na de overwinning bij MVV de nieuwe nummer twee, op vier punten. Telstar en De Graafschap staan op respectabele achterstand.

In de mist

Nadat Braken meteen na de pauze een grote kans had gemist, maakte Ferdi Kadioglu op schitterende wijze de 4-0. Een vrije trap van een meter of 30 in de kruising, die voor een deel van het publiek in mist opging. In de 67ste minuut scoorde Langil zijn derde, opnieuw uit een strafschop. Het slotakkoord was voor invaller Anass Achahbar. De gehuurde spits van PEC Zwolle maakte de 6-0 uit de draai.