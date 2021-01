Revanche NEC met remontada tegen Excelsior: 3-2 zege na 0-2 ruststand

Geen beleving, geen afstemming. Totaal geen idee. Als makke schapen werd NEC in het openingskwartier door Excelsior op de pijnbank gelegd: 0-2 na zeventien minuten.

Wie revanchegevoels verwachtte na het armetierige optredens tegen laagvlieger TOP Oss (0-1) en de teloorgang bij Telstar (5-2) kwam bedrogen uit. NEC begon futloos, achterover leunend, in plaats van agressief vooruit.

Die misplaatste houding werd genadeloos afgestraft. De manier waarop de openingstreffer van Joël Zwarts viel, was veelzeggend. De Excelsior-aanvaller kon vanaf de rand van het strafschopgebied vrij inkoppen, daarna rolde de bal in het doel. Daarbij zag doelman Norbert Alblas er opnieuw niet sterk uit.

Aan de 0-2 kon de NEC-keeper niets doen. Mitchell van Rooijen schoot fantastisch binnen uit een corner. De doelman redde in de vierde minuut nog fraai, op een inzet van teamgenoot Cas Odenthal. Die verdediger was een van de vier nieuwelingen in het elftal van NEC. ook Edgar Barreto, Dirk Proper en Terell Ondaan.

Okita staat op

Niet een van dat kwartet eiste de hoofdrol op. Dat was Jonathan Okita. Bij alle drie de doelpunten was de Belgische Duitser betrokken. En dat terwijl hij de laatste elf (!) duels geen doel meer had getroffen.

Eerst profiteerde Okita van een ketser van Excelsior-verdediger Siebe Horemans, die de bal onder zijn voet door liet schieten, daarna ging een scherpe vrije trap van Souffian El Karouani via zijn voet binnen. Aan die vrije trap ging een rode kaart van Excelsior vooraf. Brandon Ormonde Ottewil haalde Bart van Rooij met een charge neer.

In de 84ste minuut versierde Okita een strafschop die NEC al in de eerste helft had moeten krijgen, toen Elayis Tavsan door Van Rooijen werd onderuitgschoffeld. De penalty was een koud kunstje voor Jordy Bruijn: 3-2.

NEC - Excelsior 3-2 (0-2)

14. 0-1 Zwarts, 17. 0-2 Van Rooijen, 50. 1-2 Okita, 79. 2-2 El Karouani, 84. 3-2 Bruijn (strafschop). Scheidsrechter: Oostrom

Gele kaart: Odenthal, Proper, Okita, Vet (NEC), Wieffer, Matthys (Excelsior).

Rode kaart: Ormonde-Ottewil (Excelsior) NEC: Alblas; Van Rooij, Van Eijden, Odenthal, El Karouani; Barreto (64. De Wolf), Bruijn, Proper (69. Beekman); Tavsan (87. Vet), Okita, Ondaan (87. Janga). Excelsior: Damen; Horemans, Fischer, Matthys, Ormonde-Ottewill; Aberkane, Wieffer, Rooijen; Zwarts (70. Van der Meer), Meijer (69. Mendes Moreira), Niemeijer (69. Baas).

