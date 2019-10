Ribblessure Kvida veroorzaakt kleine rimpeling in vijver van NEC

NIJMEGEN - Als de ribblessure van Josef Kvida het toelaat, speelt NEC vrijdag de wedstrijd tegen MVV voor de derde keer op rij in dezelfde samenstelling. Na de 1-0 tegen Jong PSV en de 2-0 tegen Jong AZ ziet de technische staf van de Nijmeegse eerstedivisionist geen aanleiding om veranderingen aan te brengen in de de basiself.

,,Een ongelukje zit in een klein hoekje’’, verwees François Gesthuizen naar de blessure van Josef Kvida. De Tsjech vertrok vlak voor het einde van de donderdagtraining met een van pijn vertrokken gezicht naar de kleedkamer, nadat hij ongelukkig op de hak van Tom Overtoom was gevallen. ,,Josef had last van zijn ribben. We kijken vrijdag hoe hij er voor staat.’’

Het voorval veroorzaakte een kleine rimpeling in de vijver. Meer ook niet. ,,Er is vertrouwen, dat zie je ze’’, zegt Gesthuizen. De trainer beseft dat NEC vrijdag in eigen huis favoriet is tegen MVV, de huidige nummer 18 van de eerste divisie. De Nijmeegse ploeg staat achtste. ,,Die rol hebben we nu. Dat begrijp ik ook wel. We spelen stabiel. Geen goals tegen in de laatste twee wedstrijd. Drie gemaakt. Alleen zijn er geen gemakkelijke tegenstanders in de eerste divisie. Laten we dat niet vergeten.’’

Door het drukke programma met steeds drie wedstrijden in een week (dinsdag speelt NEC de bekerwedstrijd in Rotterdam tegen Excelsior en die vrijdag daarna de uitwedstrijd in Leeuwarden tegen Cambuur) is het zaak de selectie fit te houden. ,,Toch tikken we soms de grens aan. Juist om fit te blijven.’’