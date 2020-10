Rogier Meijer is 100 (corona)dagen trainer van NEC: ‘Zonder publiek is het sociale stuk helemaal weg’

Honderd dagen ‘solo’ hoofdtrainer van NEC. Valt het u mee of tegen?

,,Mee. Het is ook maar wat je ervan verwacht. Ik geniet er elke dag van. NEC is een club die bij mij past: een volksclub, waar echt iets van te maken is. En waar een bepaalde druk bij hoort. Ik hoop dat het met deze honderd dagen nog lang niet klaar is.’’



Vorig seizoen was u deel van een driemansconstructie hoofdtrainers met Adrie Bogers en François Gesthuizen. De buitenwereld heeft daar nooit wat van begrepen.

,,Ik snap best dat de buitenwacht daar vragen over had. Het was ook geen alledaagse situatie. We hadden de taken verdeeld en iedereen deed waar hij zich prettig bij voelde.



Mij heeft het veel gebracht want ik kon in alle rust ervaren wat er bij het hoofdtrainerschap kwam kijken: welke processen er gaande waren en de omgang met de pers. Niet dat ik daar bang voor ben of dat niet leuk vind, maar het was goed om te kijken wat er gebeurt.’’