Rogier Meijer is de enige kandidaat bij NEC

Complimenten

Dat NEC terugkeert naar één hoofdtrainer, wil volgens Van Schaik niet zeggen dat het ‘experiment’ mislukt is. ,,Het was een constructie met risico’s. Zitten ze alle drie op een lijn? Ze hebben toch allemaal een eigen ego. Net als ieder mens. Dat kan spanningen opleveren. Natuurlijk zijn die er geweest. Intern hebben ze discussies gehad. Dat hoort ook, maar wel met elkaar. Maar naar de groep toe hebben ze altijd een blok gevormd. We kijken tevreden terug. Ze hebben voor een andere klimaat in de selectie gezorgd. Ze hebben veel gevraagd van de spelers. De intensiteit is omhoog gegaan. We wilden bij de eerste negen eindigen en we zijn achtste geworden. Heel Nederland keek met argusogen naar deze constructie, maar ze verdienen alleen maar complimenten.’’

Toch krijgt een hoofdtrainer komend seizoen de voorkeur. ,,De visie en de werkwijze blijven hetzelfde, maar er komt meer duidelijkheid als er een trainer eindverantwoordelijk is. Die kans is nu groter dan vorig seizoen toen we met doorlopende contracten te maken hadden’’, weet Van Schaik. ,,Met drie man aan het roer worden er altijd wel concessies gedaan, waardoor het eindresultaat in de details kan vertroebelen. Een trainer kan óók stappen zetten.’’

Geen probleem

Dat de 38-jarige Meijer als hoofdtrainer in het profvoetbal nog niet echt op eigen benen heeft gestaan, vindt Van Schaik geen probleem. ,,Rogier komt uit de jeugdopleiding van De Graafschap. Hij heeft met de topjeugd van NEC gewerkt. Hij heeft samen met Ron de Groot en Adrie Bogers voor de selectie gestaan na het ontslag van Jack de Gier en was dit seizoen voor ‘een derde’ hoofdtrainer. Wat is onervaren? Ervaren trainers brengen ook geen honderd procent zekerheid. We kiezen bewust voor Rogier en niet voor een externe trainer met zijn eigen zienswijze. Rogier komt uit onze eigen voetbalacademie. Hij is bekend met de visie die we hebben voor de toekomst van de club. Met hem zijn we in gesprek.’’