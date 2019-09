Rogier Meijer is wars van sentimenten bij Gelderse derby

Bijna 250 wedstrijden speelde Rogier Meijer bij De Graafschap, maar over zijn rol in al die jaren blijft de Doetinchemmer bescheiden. ,,Mijn oma is bekender geworden dan ik’’, verwijst hij naar Lien Koolenbrander, die iedereen kende als ‘Tante Lien’. Ze kreeg in 2012 de zilveren eremedaille van de gemeente Doetinchem toen ze zich al 40 jaar had ingezet voor de De Graafschap. Tante Lien was vermaard om haar gehaktballen.

,,Mijn oma stond in de perskamer. Mijn ouders in het spelershome. Mijn opa was de materiaalman’’, geeft Meijer aan dat hij het ‘gevoel’ voor De Graafschap met de bekende paplepel kreeg ingegoten. Als kind ging hij in de spelersbus illegaal mee naar de uitwedstrijden. ,,Voordat mijn opa de bus inpakte, zette hij mij achterin de bus. ‘Bukken en pas als iedereen in de bus zit, mag je omhoog komen’, zei hij.’’ Lachend: ,,Als we dan onderweg waren, draaide de trainer Simon Kistemaker voorin de bus zich om en riep quasi boos naar mijn opa: ‘potverdorie heb je dat jong nou alweer meegenomen'.’’

Fritz Korbach

Bij thuiswedstrijden luisterde de kleine Rogier tijdens de rust naar de donderspeeches van Fritz Korbach. ,,Mijn opa had een ruimte naast de kleedkamer. Via een doorgeefluik gaf hij droge shirts door. Ik zat dan onder dat luik en hoorde Korbach te keer gaan met de meest vreselijke scheldwoorden. Tot schrik van mijn ouders gebruikte ik die thuis weer.’’

Na zijn afscheid als voetballer in 2014 bij De Graafschap werd Meijer jeugdtrainer bij de Achterhoekers, maar haalde NEC hem twee seizoenen geleden naar de voetbalacademie op De Eendracht. ,,Ik vond het niet moeilijk om weg te gaan bij De Graafschap’’, ontdoet Meijer zijn vertrek van alle sentimenten. ,,Als speler kende ik mijn niveau. Bovenin eerste divisie, onderin eredivisie. Dan is er geen mooiere club dan De Graafschap. Bij NEC wil ik me als trainer ontwikkelen. Andere mensen ontmoeten. Andere ideeën opdoen.’’ Dit seizoen staat Meijer samen met Adrie Bogers en François Gesthuizen voor de selectie. Drie hoofdtrainers. Het leverde bij menigeen gefronste wenkbrauwen op, maar hij kwam nog geen beren tegen op de weg. ,,,We hebben alle drie onze rol.’’

Favorietenrol

Ondertussen ontdekte hij de gelijkenissen bij de twee ‘volksclubs’. ,,De Graafschap leeft onder de mensen. Net als NEC. Hier is het verwachtingspatroon altijd hoog. Net als in Doetinchem.’’ De verschillen kent hij ook. ,,De Nijmegenaar zit iets sneller aan de kritische kant. De Achterhoeker is eerder tevreden. Dat zit in de aard van de mensen.’’ Zonder aarzeling schuift hij de favorietenrol in de Gelderse derby naar zijn oude club. ,,Zij zijn verder dan wij. De Graafschap heeft ervaren krachten behouden en volwassen spelers aangetrokken. Van de Pavert, Van Huizen, Breinburg, Van den Boomen, Seuntjens. Dan heb je het toch over 1300, 1400 wedstrijden in het profvoetbal.’’

Daar tegenover zet NEC - mede gedwongen door de slechte financiële situatie - een selectie met een gemiddelde leeftijd van 21,5 jaar. ,,Dat is erg jong’’, beaamt Meijer. ,,Maar je krijgt er een gretige selectie voor terug met spelers die zich willen verbeteren. Er heerst een teamgevoel. Ze hebben een overlevingsdrang. Ze kunnen zich terugvechten in een wedstrijd.’’