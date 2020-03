Romeny bezorgt NEC zege in ultieme slotfase

VERSLAGUTRECHT - NEC gaf niet voor de eerste keer dit seizoen de wedstrijd in de slotfase een onverwachte wending. Terwijl de Nijmeegse eerstedivisionist en Jong FC Utrecht op een 1-1 afstevende, scoorde Ole Romeny een paar seconden voor de tijd ‘de winnende’ en won NEC in Utrecht met 2-1.

NEC keek maandgavond alk na twee minuten tegen een achterstand aan toen Odysseus Velanas in de Nijmeegse ‘zestien’ onvrijwillig tegen het gras ging en Jonas Anweiler de toegekende strafschop onberispelijk langs Mattijs Branderhorst schoot. De vroege achterstand had een verlammende uitwerking op het spel van de Nijmeegse eerstedivisionist. Aan inzet geen gebrek, maar het vernuft dat toch nodig is om een overwicht te creëren, ontbrak bij NEC.



Terwijl Mattijs Branderhorst na die strafschop nog vier keer in actie moest komen om een grotere achterstand te voorkomen, leden de bezoekers vooral veel balverlies. Pas na 23 minuten werd NEC gevaarlijk op de helft van Utrecht en ging de bal prompt ook op de stip na een buiteling van Ayman Sellouf. Zian Flemming benutte de ‘pingel’ voor zijn dertiende goal van dit seizoen.

Beter in de wedstrijd

NEC zat vanaf dat moment beter in de wedstrijd zonder echt te imponeren. Dat is niet de eerste keer dit seizoen. In Nijmegen vraagt de clubleiding om geduld in een zogenaamd tussenjaar, maar dat kun je alleen opbrengen als er uitzicht is op iets moois en dat is er dit seizoen niet echt.

Op een veld dat steeds slechter werd een waar de bal bij een pass over de grond altijd op enkelhoogte aankwam, schoot Ayman Sellouf na 54 minuten nog op de lat en faalde de voor Dirk Proper ingevallen Ole Romeny een kwartier voor tijd alleen voor doelman Fabian de Keijzer.

Prima reddingen

De beste kansen waren echter voor de beloften van FC Utrecht. Dat de thuisclub niet scoorde was te danken aan Mattijs Branderhorst. De doelman van NEC revancheerde zich voor zijn twee mindere wedstrijden tegen Go Ahead Eagles en NAC Breda en bezorgde met enkele prima reddingen de thuisclub alleen maar hoofdbrekens.

Ole Romeny maakte het voor de Utrechtse beloften in de slotseconden alleen maar erger met de winnende goal. Die was nauwelijks verdiend, maar daar maalde in Nijmegen niemand om.

Jong FC Utrecht-NEC 1-2 (1-1). 3. Jonas Arweiler (1-0), 25. Zian Flemming (1-1), 90+3. Ole Romeny (1-2).

Toeschouwers: onbekend

Scheidsrechter: Gerrets

Gele kaarten: Mart Dijkstra (NEC), Sylian Mokono (Jong FC Utrecht)

Jong FC Utrecht: Fabian de Keijzer; Sylian Mokono, Mark Pabai, Reda Akmum, Djevencio van der Kust; Mitchell van Rooijen (62. Rida el Barjiji), Hicham Acheffay (87. Yassin Nasser) ; Mohamed Mallahi, Jonas Arweiler (73. Jeredy Hilterman), Odysseus Velanas.